Son Dakika Haberleri: Borsada şehir endekslerinin değişimi
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Borsada şehir endekslerinin değişimi

1 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 183.217 0,89 BIST ANKARA 128.092 1,18 BIST ANTALYA 55.565 1,67 BIST BALIKESİR 71.607 3,32 BIST BURSA 148.

Borsada şehir endekslerinin değişimi, System.String[]

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 183.217 0,89
BIST ANKARA 128.092 1,18
BIST ANTALYA 55.565 1,67
BIST BALIKESİR 71.607 3,32
BIST BURSA 148.939 2,65
BIST DENIZLI 101.815 0,32
BIST ISTANBUL 103.334 0,29
BIST IZMIR 161.895 0,86
BIST KAYSERI 422.519 1,22
BIST KOCAELI 250.248 0,66
BIST KONYA 80.982 4,61
BIST TEKIRDAĞ 266.989 1,73
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 06:36 Kaynak: AA
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