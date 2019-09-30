Borsada şehir endekslerinin değişimi
1 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 183.217 0,89 BIST ANKARA 128.092 1,18 BIST ANTALYA 55.565 1,67 BIST BALIKESİR 71.607 3,32 BIST BURSA 148.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 06:36 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|183.217
|0,89
|BIST ANKARA
|128.092
|1,18
|BIST ANTALYA
|55.565
|1,67
|BIST BALIKESİR
|71.607
|3,32
|BIST BURSA
|148.939
|2,65
|BIST DENIZLI
|101.815
|0,32
|BIST ISTANBUL
|103.334
|0,29
|BIST IZMIR
|161.895
|0,86
|BIST KAYSERI
|422.519
|1,22
|BIST KOCAELI
|250.248
|0,66
|BIST KONYA
|80.982
|4,61
|BIST TEKIRDAĞ
|266.989
|1,73
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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