Son Dakika Haberleri: Borsada şehir endekslerinin değişimi
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Borsada şehir endekslerinin değişimi

16 dakika önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 178.177 -2,75 BIST ANKARA 126.639 -1,13 BIST ANTALYA 54.982 -1,05 BIST BALIKESİR 71.791 0,26 BIST BURSA 149.

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Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:


Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 178.177 -2,75
BIST ANKARA 126.639 -1,13
BIST ANTALYA 54.982 -1,05
BIST BALIKESİR 71.791 0,26
BIST BURSA 149.452 0,34
BIST DENIZLI 102.311 0,49
BIST ISTANBUL 102.244 -1,05
BIST IZMIR 161.443 -0,28
BIST KAYSERI 422.411 -0,03
BIST KOCAELI 247.460 -1,11
BIST KONYA 80.883 -0,12
BIST TEKIRDAĞ 264.852 -0,80
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 06:40 Kaynak: AA
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