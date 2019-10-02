Borsada şehir endekslerinin değişimi
46 dakika önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 180.575 1,35 BIST ANKARA 125.759 -0,69 BIST ANTALYA 54.974 -0,01 BIST BALIKESİR 73.280 2,08 BIST BURSA 155.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 06:38 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|180.575
|1,35
|BIST ANKARA
|125.759
|-0,69
|BIST ANTALYA
|54.974
|-0,01
|BIST BALIKESİR
|73.280
|2,08
|BIST BURSA
|155.466
|4,02
|BIST DENIZLI
|101.701
|-0,60
|BIST ISTANBUL
|102.694
|0,44
|BIST IZMIR
|162.891
|0,90
|BIST KAYSERI
|415.124
|-1,73
|BIST KOCAELI
|243.157
|-1,74
|BIST KONYA
|75.652
|-6,47
|BIST TEKIRDAĞ
|262.307
|-0,96
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
TEB, "Hoş Geldin Kredisi"nde faizi yüzde 1,18'e düşürdü Hamsinin fiyatı bu sezon ilk kez bu kadar düştü: 3 kilosu 10 TL Otomotiv devi Volkswagen Manisa'da şirket kurdu Altın güne yükselişle başladı! İşte güncel fiyatlar