Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 178.499 -1,15 BIST ANKARA 124.850 -0,72 BIST ANTALYA 54.888 -0,16 BIST BALIKESİR 72.106 -1,60 BIST BURSA 153.252 -1,42 BIST DENIZLI 101.342 -0,35 BIST ISTANBUL 102.194 -0,49 BIST IZMIR 162.697 -0,12 BIST KAYSERI 408.143 -1,68 BIST KOCAELI 244.196 0,43 BIST KONYA 75.997 0,46 BIST TEKIRDAĞ 257.455 -1,85

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)