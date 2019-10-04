Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 179.178 0,38 BIST ANKARA 126.074 0,98 BIST ANTALYA 54.897 0,02 BIST BALIKESİR 71.592 -0,71 BIST BURSA 156.866 2,36 BIST DENIZLI 102.105 0,75 BIST ISTANBUL 102.675 0,47 BIST IZMIR 163.583 0,54 BIST KAYSERI 415.038 1,69 BIST KOCAELI 245.582 0,57 BIST KONYA 77.491 1,97 BIST TEKIRDAĞ 260.344 1,12

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)