Borsada şehir endekslerinin değişimi
1 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 179.178 0,38 BIST ANKARA 126.074 0,98 BIST ANTALYA 54.897 0,02 BIST BALIKESİR 71.592 -0,71 BIST BURSA 156.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 06:46 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|179.178
|0,38
|BIST ANKARA
|126.074
|0,98
|BIST ANTALYA
|54.897
|0,02
|BIST BALIKESİR
|71.592
|-0,71
|BIST BURSA
|156.866
|2,36
|BIST DENIZLI
|102.105
|0,75
|BIST ISTANBUL
|102.675
|0,47
|BIST IZMIR
|163.583
|0,54
|BIST KAYSERI
|415.038
|1,69
|BIST KOCAELI
|245.582
|0,57
|BIST KONYA
|77.491
|1,97
|BIST TEKIRDAĞ
|260.344
|1,12
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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