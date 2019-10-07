Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 182.947 2,10 BIST ANKARA 124.671 -1,11 BIST ANTALYA 53.954 -1,72 BIST BALIKESİR 71.075 -0,72 BIST BURSA 158.524 1,06 BIST DENIZLI 101.944 -0,16 BIST ISTANBUL 102.915 0,23 BIST IZMIR 162.888 -0,42 BIST KAYSERI 413.750 -0,31 BIST KOCAELI 247.993 0,98 BIST KONYA 80.329 3,66 BIST TEKIRDAĞ 258.651 -0,65

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)