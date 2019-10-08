Son Dakika Haberleri: Borsada şehir endekslerinin değişimi
Son Dakika Ekonomi Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsada şehir endekslerinin değişimi

1 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 182.409 -0,29 BIST ANKARA 123.577 -0,88 BIST ANTALYA 52.676 -2,37 BIST BALIKESİR 69.392 -2,37 BIST BURSA 156.

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Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 182.409 -0,29
BIST ANKARA 123.577 -0,88
BIST ANTALYA 52.676 -2,37
BIST BALIKESİR 69.392 -2,37
BIST BURSA 156.008 -1,59
BIST DENIZLI 99.248 -2,64
BIST ISTANBUL 101.800 -1,08
BIST IZMIR 161.676 -0,74
BIST KAYSERI 408.230 -1,33
BIST KOCAELI 243.617 -1,76
BIST KONYA 72.749 -9,44
BIST TEKIRDAĞ 251.226 -2,87
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 06:34 Kaynak: AA
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