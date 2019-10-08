Borsada şehir endekslerinin değişimi
1 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 182.409 -0,29 BIST ANKARA 123.577 -0,88 BIST ANTALYA 52.676 -2,37 BIST BALIKESİR 69.392 -2,37 BIST BURSA 156.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 06:34 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|182.409
|-0,29
|BIST ANKARA
|123.577
|-0,88
|BIST ANTALYA
|52.676
|-2,37
|BIST BALIKESİR
|69.392
|-2,37
|BIST BURSA
|156.008
|-1,59
|BIST DENIZLI
|99.248
|-2,64
|BIST ISTANBUL
|101.800
|-1,08
|BIST IZMIR
|161.676
|-0,74
|BIST KAYSERI
|408.230
|-1,33
|BIST KOCAELI
|243.617
|-1,76
|BIST KONYA
|72.749
|-9,44
|BIST TEKIRDAĞ
|251.226
|-2,87
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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