Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 177.743 -2,56 BIST ANKARA 120.006 -2,89 BIST ANTALYA 51.228 -2,75 BIST BALIKESİR 66.841 -3,68 BIST BURSA 152.715 -2,11 BIST DENIZLI 97.137 -2,13 BIST ISTANBUL 99.860 -1,91 BIST IZMIR 159.584 -1,29 BIST KAYSERI 398.127 -2,47 BIST KOCAELI 236.399 -2,96 BIST KONYA 68.996 -5,16 BIST TEKIRDAĞ 245.695 -2,20

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)