Son Dakika Haberleri: Borsada şehir endekslerinin değişimi
Son Dakika Ekonomi Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsada şehir endekslerinin değişimi

55 dakika önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 185.237 4,22 BIST ANKARA 118.978 -0,86 BIST ANTALYA 50.063 -2,27 BIST BALIKESİR 65.498 -2,01 BIST BURSA 150.

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Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 185.237 4,22
BIST ANKARA 118.978 -0,86
BIST ANTALYA 50.063 -2,27
BIST BALIKESİR 65.498 -2,01
BIST BURSA 150.337 -1,56
BIST DENIZLI 95.900 -1,27
BIST ISTANBUL 98.717 -1,14
BIST IZMIR 157.708 -1,18
BIST KAYSERI 393.267 -1,22
BIST KOCAELI 229.182 -3,05
BIST KONYA 68.726 -0,39
BIST TEKIRDAĞ 246.839 0,47
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 06:34 Kaynak: AA
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