Borsada şehir endekslerinin değişimi
55 dakika önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 185.237 4,22 BIST ANKARA 118.978 -0,86 BIST ANTALYA 50.063 -2,27 BIST BALIKESİR 65.498 -2,01 BIST BURSA 150.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 06:34 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|185.237
|4,22
|BIST ANKARA
|118.978
|-0,86
|BIST ANTALYA
|50.063
|-2,27
|BIST BALIKESİR
|65.498
|-2,01
|BIST BURSA
|150.337
|-1,56
|BIST DENIZLI
|95.900
|-1,27
|BIST ISTANBUL
|98.717
|-1,14
|BIST IZMIR
|157.708
|-1,18
|BIST KAYSERI
|393.267
|-1,22
|BIST KOCAELI
|229.182
|-3,05
|BIST KONYA
|68.726
|-0,39
|BIST TEKIRDAĞ
|246.839
|0,47
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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