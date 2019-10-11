Borsada şehir endekslerinin değişimi
1 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 182.515 -1,47 BIST ANKARA 119.710 0,62 BIST ANTALYA 50.152 0,18 BIST BALIKESİR 66.969 2,25 BIST BURSA 150.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 06:34 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|182.515
|-1,47
|BIST ANKARA
|119.710
|0,62
|BIST ANTALYA
|50.152
|0,18
|BIST BALIKESİR
|66.969
|2,25
|BIST BURSA
|150.895
|0,37
|BIST DENIZLI
|96.085
|0,19
|BIST ISTANBUL
|99.600
|0,89
|BIST IZMIR
|156.501
|-0,77
|BIST KAYSERI
|398.701
|1,38
|BIST KOCAELI
|228.319
|-0,38
|BIST KONYA
|69.395
|0,97
|BIST TEKIRDAĞ
|248.045
|0,49
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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