Son Dakika Haberleri: Borsada şehir endekslerinin değişimi
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Borsada şehir endekslerinin değişimi

1 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 182.515 -1,47 BIST ANKARA 119.710 0,62 BIST ANTALYA 50.152 0,18 BIST BALIKESİR 66.969 2,25 BIST BURSA 150.

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Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:


Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 182.515 -1,47
BIST ANKARA 119.710 0,62
BIST ANTALYA 50.152 0,18
BIST BALIKESİR 66.969 2,25
BIST BURSA 150.895 0,37
BIST DENIZLI 96.085 0,19
BIST ISTANBUL 99.600 0,89
BIST IZMIR 156.501 -0,77
BIST KAYSERI 398.701 1,38
BIST KOCAELI 228.319 -0,38
BIST KONYA 69.395 0,97
BIST TEKIRDAĞ 248.045 0,49
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 06:34 Kaynak: AA
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