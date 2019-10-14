Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 176.563 -3,26 BIST ANKARA 112.355 -6,14 BIST ANTALYA 47.753 -4,78 BIST BALIKESİR 63.305 -5,47 BIST BURSA 144.609 -4,17 BIST DENIZLI 90.322 -6,00 BIST ISTANBUL 94.848 -4,77 BIST IZMIR 152.159 -2,77 BIST KAYSERI 374.067 -6,18 BIST KOCAELI 220.610 -3,38 BIST KONYA 65.393 -5,77 BIST TEKIRDAĞ 240.522 -3,03

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)