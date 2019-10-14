Son Dakika Haberleri: Borsada şehir endekslerinin değişimi
Son Dakika Ekonomi Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsada şehir endekslerinin değişimi

49 dakika önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 176.563 -3,26 BIST ANKARA 112.355 -6,14 BIST ANTALYA 47.753 -4,78 BIST BALIKESİR 63.305 -5,47 BIST BURSA 144.

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Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 176.563 -3,26
BIST ANKARA 112.355 -6,14
BIST ANTALYA 47.753 -4,78
BIST BALIKESİR 63.305 -5,47
BIST BURSA 144.609 -4,17
BIST DENIZLI 90.322 -6,00
BIST ISTANBUL 94.848 -4,77
BIST IZMIR 152.159 -2,77
BIST KAYSERI 374.067 -6,18
BIST KOCAELI 220.610 -3,38
BIST KONYA 65.393 -5,77
BIST TEKIRDAĞ 240.522 -3,03
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 06:34 Kaynak: AA
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