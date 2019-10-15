Borsada şehir endekslerinin değişimi
1 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 180.003 1,95 BIST ANKARA 114.548 1,95 BIST ANTALYA 49.208 3,05 BIST BALIKESİR 66.061 4,35 BIST BURSA 147.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 06:36 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|180.003
|1,95
|BIST ANKARA
|114.548
|1,95
|BIST ANTALYA
|49.208
|3,05
|BIST BALIKESİR
|66.061
|4,35
|BIST BURSA
|147.345
|1,89
|BIST DENIZLI
|94.808
|4,97
|BIST ISTANBUL
|96.131
|1,35
|BIST IZMIR
|154.949
|1,83
|BIST KAYSERI
|375.630
|0,42
|BIST KOCAELI
|221.129
|0,23
|BIST KONYA
|66.465
|1,64
|BIST TEKIRDAĞ
|252.020
|4,78
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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