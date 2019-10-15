Son Dakika Haberleri: Borsada şehir endekslerinin değişimi
Son Dakika Ekonomi Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsada şehir endekslerinin değişimi

1 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 180.003 1,95 BIST ANKARA 114.548 1,95 BIST ANTALYA 49.208 3,05 BIST BALIKESİR 66.061 4,35 BIST BURSA 147.

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Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 180.003 1,95
BIST ANKARA 114.548 1,95
BIST ANTALYA 49.208 3,05
BIST BALIKESİR 66.061 4,35
BIST BURSA 147.345 1,89
BIST DENIZLI 94.808 4,97
BIST ISTANBUL 96.131 1,35
BIST IZMIR 154.949 1,83
BIST KAYSERI 375.630 0,42
BIST KOCAELI 221.129 0,23
BIST KONYA 66.465 1,64
BIST TEKIRDAĞ 252.020 4,78
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 06:36 Kaynak: AA
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