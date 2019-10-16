Son Dakika Haberleri: Borsada şehir endekslerinin değişimi
Son Dakika Ekonomi Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsada şehir endekslerinin değişimi

7 dakika önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 179.075 -0,52 BIST ANKARA 112.852 -1,48 BIST ANTALYA 50.180 1,97 BIST BALIKESİR 65.174 -1,34 BIST BURSA 147.

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Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 179.075 -0,52
BIST ANKARA 112.852 -1,48
BIST ANTALYA 50.180 1,97
BIST BALIKESİR 65.174 -1,34
BIST BURSA 147.272 -0,05
BIST DENIZLI 93.194 -1,70
BIST ISTANBUL 94.864 -1,32
BIST IZMIR 152.633 -1,49
BIST KAYSERI 364.284 -3,02
BIST KOCAELI 217.191 -1,78
BIST KONYA 66.883 0,63
BIST TEKIRDAĞ 248.395 -1,44
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 06:32 Kaynak: AA
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