Son Dakika Haberleri: Borsada şehir endekslerinin değişimi
Son Dakika Ekonomi Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsada şehir endekslerinin değişimi

38 dakika önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 178.595 -0,27 BIST ANKARA 112.666 -0,16 BIST ANTALYA 49.951 -0,46 BIST BALIKESİR 65.431 0,39 BIST BURSA 147.

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Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 178.595 -0,27
BIST ANKARA 112.666 -0,16
BIST ANTALYA 49.951 -0,46
BIST BALIKESİR 65.431 0,39
BIST BURSA 147.698 0,29
BIST DENIZLI 93.432 0,26
BIST ISTANBUL 95.376 0,54
BIST IZMIR 154.425 1,17
BIST KAYSERI 364.942 0,18
BIST KOCAELI 219.487 1,06
BIST KONYA 67.785 1,35
BIST TEKIRDAĞ 256.250 3,16
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 06:41 Kaynak: AA
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