Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 193.576 4,11 BIST ANKARA 116.944 -0,51 BIST ANTALYA 51.252 -0,80 BIST BALIKESİR 69.882 1,31 BIST BURSA 150.439 -0,58 BIST DENIZLI 96.921 0,74 BIST ISTANBUL 97.996 -0,73 BIST IZMIR 158.598 -0,08 BIST KAYSERI 384.483 -0,88 BIST KOCAELI 220.752 -2,30 BIST KONYA 70.452 -0,14 BIST TEKIRDAĞ 262.355 -1,24

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)