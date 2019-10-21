Borsada şehir endekslerinin değişimi
32 dakika önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 193.576 4,11 BIST ANKARA 116.944 -0,51 BIST ANTALYA 51.252 -0,80 BIST BALIKESİR 69.882 1,31 BIST BURSA 150.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 06:44 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|193.576
|4,11
|BIST ANKARA
|116.944
|-0,51
|BIST ANTALYA
|51.252
|-0,80
|BIST BALIKESİR
|69.882
|1,31
|BIST BURSA
|150.439
|-0,58
|BIST DENIZLI
|96.921
|0,74
|BIST ISTANBUL
|97.996
|-0,73
|BIST IZMIR
|158.598
|-0,08
|BIST KAYSERI
|384.483
|-0,88
|BIST KOCAELI
|220.752
|-2,30
|BIST KONYA
|70.452
|-0,14
|BIST TEKIRDAĞ
|262.355
|-1,24
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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