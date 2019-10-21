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Borsada şehir endekslerinin değişimi

32 dakika önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 193.576 4,11 BIST ANKARA 116.944 -0,51 BIST ANTALYA 51.252 -0,80 BIST BALIKESİR 69.882 1,31 BIST BURSA 150.

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Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 193.576 4,11
BIST ANKARA 116.944 -0,51
BIST ANTALYA 51.252 -0,80
BIST BALIKESİR 69.882 1,31
BIST BURSA 150.439 -0,58
BIST DENIZLI 96.921 0,74
BIST ISTANBUL 97.996 -0,73
BIST IZMIR 158.598 -0,08
BIST KAYSERI 384.483 -0,88
BIST KOCAELI 220.752 -2,30
BIST KONYA 70.452 -0,14
BIST TEKIRDAĞ 262.355 -1,24
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 06:44 Kaynak: AA
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