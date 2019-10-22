Son Dakika Haberleri: Borsada şehir endekslerinin değişimi
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Borsada şehir endekslerinin değişimi

1 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 192.722 -0,44 BIST ANKARA 117.975 0,88 BIST ANTALYA 51.901 1,27 BIST BALIKESİR 70.667 1,12 BIST BURSA 150.

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Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 192.722 -0,44
BIST ANKARA 117.975 0,88
BIST ANTALYA 51.901 1,27
BIST BALIKESİR 70.667 1,12
BIST BURSA 150.675 0,16
BIST DENIZLI 97.544 0,64
BIST ISTANBUL 98.833 0,85
BIST IZMIR 160.349 1,10
BIST KAYSERI 388.428 1,03
BIST KOCAELI 223.012 1,02
BIST KONYA 70.602 0,21
BIST TEKIRDAĞ 268.380 2,30
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 06:34 Kaynak: AA
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