Borsada şehir endekslerinin değişimi
1 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 192.722 -0,44 BIST ANKARA 117.975 0,88 BIST ANTALYA 51.901 1,27 BIST BALIKESİR 70.667 1,12 BIST BURSA 150.
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 06:34 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|192.722
|-0,44
|BIST ANKARA
|117.975
|0,88
|BIST ANTALYA
|51.901
|1,27
|BIST BALIKESİR
|70.667
|1,12
|BIST BURSA
|150.675
|0,16
|BIST DENIZLI
|97.544
|0,64
|BIST ISTANBUL
|98.833
|0,85
|BIST IZMIR
|160.349
|1,10
|BIST KAYSERI
|388.428
|1,03
|BIST KOCAELI
|223.012
|1,02
|BIST KONYA
|70.602
|0,21
|BIST TEKIRDAĞ
|268.380
|2,30
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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