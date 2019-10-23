Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 196.986 2,21 BIST ANKARA 120.323 1,99 BIST ANTALYA 53.214 2,53 BIST BALIKESİR 71.919 1,77 BIST BURSA 156.199 3,67 BIST DENIZLI 100.086 2,61 BIST ISTANBUL 100.681 1,87 BIST IZMIR 163.488 1,96 BIST KAYSERI 398.473 2,59 BIST KOCAELI 227.456 1,99 BIST KONYA 73.029 3,44 BIST TEKIRDAĞ 278.140 3,64

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)