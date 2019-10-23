Son Dakika Haberleri: Borsada şehir endekslerinin değişimi
Son Dakika Ekonomi Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsada şehir endekslerinin değişimi

1 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 196.986 2,21 BIST ANKARA 120.323 1,99 BIST ANTALYA 53.214 2,53 BIST BALIKESİR 71.919 1,77 BIST BURSA 156.

Borsada şehir endekslerinin değişimi, System.String[]

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 196.986 2,21
BIST ANKARA 120.323 1,99
BIST ANTALYA 53.214 2,53
BIST BALIKESİR 71.919 1,77
BIST BURSA 156.199 3,67
BIST DENIZLI 100.086 2,61
BIST ISTANBUL 100.681 1,87
BIST IZMIR 163.488 1,96
BIST KAYSERI 398.473 2,59
BIST KOCAELI 227.456 1,99
BIST KONYA 73.029 3,44
BIST TEKIRDAĞ 278.140 3,64
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 06:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump'ın yaptırım açıklamasının ardından dolar düşüşe geçti
Ronaldo yıllık maaşından fazlasını Instagram'dan kazanıyor! Şili Devlet Başkanı, yaşanan protestolar nedeniyle özür diledi: Verilen mesajı net bir şekilde aldık McConnell'dan Temsilciler Meclisinde Türkiye çıkışı: Yaptırım uygulamak geri tepebilir

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2019 20:16:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borsada şehir endekslerinin değişimi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]