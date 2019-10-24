Borsada şehir endekslerinin değişimi
25 dakika önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 194.463 -1,28 BIST ANKARA 120.656 0,28 BIST ANTALYA 54.017 1,51 BIST BALIKESİR 72.404 0,67 BIST BURSA 156.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 06:36 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|194.463
|-1,28
|BIST ANKARA
|120.656
|0,28
|BIST ANTALYA
|54.017
|1,51
|BIST BALIKESİR
|72.404
|0,67
|BIST BURSA
|156.236
|0,02
|BIST DENIZLI
|101.246
|1,16
|BIST ISTANBUL
|101.426
|0,74
|BIST IZMIR
|163.185
|-0,19
|BIST KAYSERI
|404.055
|1,40
|BIST KOCAELI
|230.146
|1,18
|BIST KONYA
|73.151
|0,17
|BIST TEKIRDAĞ
|273.174
|-1,79
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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