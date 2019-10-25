Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 199.204 2,44 BIST ANKARA 122.417 1,46 BIST ANTALYA 53.858 -0,29 BIST BALIKESİR 74.620 3,06 BIST BURSA 156.737 0,32 BIST DENIZLI 103.333 2,06 BIST ISTANBUL 101.458 0,03 BIST IZMIR 163.900 0,44 BIST KAYSERI 409.505 1,35 BIST KOCAELI 232.197 0,89 BIST KONYA 73.655 0,69 BIST TEKIRDAĞ 270.899 -0,83

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)