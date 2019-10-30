Borsada şehir endekslerinin değişimi
1 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 200.389 -1,14 BIST ANKARA 120.572 -1,29 BIST ANTALYA 54.566 0,84 BIST BALIKESİR 80.473 1,80 BIST BURSA 156.
Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 06:32 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|200.389
|-1,14
|BIST ANKARA
|120.572
|-1,29
|BIST ANTALYA
|54.566
|0,84
|BIST BALIKESİR
|80.473
|1,80
|BIST BURSA
|156.728
|0,68
|BIST DENIZLI
|104.231
|0,56
|BIST ISTANBUL
|100.619
|-0,94
|BIST IZMIR
|161.593
|-0,51
|BIST KAYSERI
|415.120
|0,38
|BIST KOCAELI
|228.221
|-0,63
|BIST KONYA
|79.464
|5,99
|BIST TEKIRDAĞ
|265.623
|-2,54
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum 3600 ek göstergenin yasalaşmasıyla emekli olacakların maaşlarında 530 ile 600 lira arasında artış olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütü YPG'ye çimento gönderen Fransız şirkete sert çıkıştı Model Elif Çelik, Galatasaraylı futbolcularla eğlendiği gece hakkında konuştu