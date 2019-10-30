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Borsada şehir endekslerinin değişimi

1 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 200.389 -1,14 BIST ANKARA 120.572 -1,29 BIST ANTALYA 54.566 0,84 BIST BALIKESİR 80.473 1,80 BIST BURSA 156.

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Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 200.389 -1,14
BIST ANKARA 120.572 -1,29
BIST ANTALYA 54.566 0,84
BIST BALIKESİR 80.473 1,80
BIST BURSA 156.728 0,68
BIST DENIZLI 104.231 0,56
BIST ISTANBUL 100.619 -0,94
BIST IZMIR 161.593 -0,51
BIST KAYSERI 415.120 0,38
BIST KOCAELI 228.221 -0,63
BIST KONYA 79.464 5,99
BIST TEKIRDAĞ 265.623 -2,54
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 06:32 Kaynak: AA
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