Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 200.389 -1,14 BIST ANKARA 120.572 -1,29 BIST ANTALYA 54.566 0,84 BIST BALIKESİR 80.473 1,80 BIST BURSA 156.728 0,68 BIST DENIZLI 104.231 0,56 BIST ISTANBUL 100.619 -0,94 BIST IZMIR 161.593 -0,51 BIST KAYSERI 415.120 0,38 BIST KOCAELI 228.221 -0,63 BIST KONYA 79.464 5,99 BIST TEKIRDAĞ 265.623 -2,54

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)