Borsada şehir endekslerinin değişimi
6 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 206.165 2,88 BIST ANKARA 121.484 0,76 BIST ANTALYA 53.847 -1,32 BIST BALIKESİR 79.329 -1,42 BIST BURSA 159.
Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 06:34 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|206.165
|2,88
|BIST ANKARA
|121.484
|0,76
|BIST ANTALYA
|53.847
|-1,32
|BIST BALIKESİR
|79.329
|-1,42
|BIST BURSA
|159.516
|1,78
|BIST DENIZLI
|100.884
|-3,21
|BIST ISTANBUL
|100.052
|-0,56
|BIST IZMIR
|162.488
|0,55
|BIST KAYSERI
|414.723
|-0,10
|BIST KOCAELI
|229.962
|0,76
|BIST KONYA
|77.160
|-2,90
|BIST TEKIRDAĞ
|266.881
|0,47
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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