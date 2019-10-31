Son Dakika Haberleri: Borsada şehir endekslerinin değişimi
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Borsada şehir endekslerinin değişimi

6 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 206.165 2,88 BIST ANKARA 121.484 0,76 BIST ANTALYA 53.847 -1,32 BIST BALIKESİR 79.329 -1,42 BIST BURSA 159.

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Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 206.165 2,88
BIST ANKARA 121.484 0,76
BIST ANTALYA 53.847 -1,32
BIST BALIKESİR 79.329 -1,42
BIST BURSA 159.516 1,78
BIST DENIZLI 100.884 -3,21
BIST ISTANBUL 100.052 -0,56
BIST IZMIR 162.488 0,55
BIST KAYSERI 414.723 -0,10
BIST KOCAELI 229.962 0,76
BIST KONYA 77.160 -2,90
BIST TEKIRDAĞ 266.881 0,47
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 06:34 Kaynak: AA
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