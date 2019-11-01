Son Dakika Haberleri: Borsada şehir endekslerinin değişimi
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Borsada şehir endekslerinin değişimi

7 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 203.891 -1,10 BIST ANKARA 122.323 0,69 BIST ANTALYA 53.800 -0,09 BIST BALIKESİR 80.420 1,37 BIST BURSA 157.

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Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 203.891 -1,10
BIST ANKARA 122.323 0,69
BIST ANTALYA 53.800 -0,09
BIST BALIKESİR 80.420 1,37
BIST BURSA 157.096 -1,52
BIST DENIZLI 100.529 -0,35
BIST ISTANBUL 99.349 -0,70
BIST IZMIR 161.653 -0,51
BIST KAYSERI 412.062 -0,64
BIST KOCAELI 232.448 1,08
BIST KONYA 79.234 2,69
BIST TEKIRDAĞ 278.377 4,31
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 06:36 Kaynak: AA
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