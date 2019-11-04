Borsada şehir endekslerinin değişimi
6 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 193.945 -4,88 BIST ANKARA 124.758 1,99 BIST ANTALYA 53.888 0,16 BIST BALIKESİR 80.020 -0,50 BIST BURSA 162.
Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 08:16 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|193.945
|-4,88
|BIST ANKARA
|124.758
|1,99
|BIST ANTALYA
|53.888
|0,16
|BIST BALIKESİR
|80.020
|-0,50
|BIST BURSA
|162.036
|3,15
|BIST DENIZLI
|103.390
|2,85
|BIST ISTANBUL
|100.607
|1,27
|BIST IZMIR
|163.954
|1,42
|BIST KAYSERI
|413.505
|0,35
|BIST KOCAELI
|236.677
|1,82
|BIST KONYA
|79.555
|0,40
|BIST TEKIRDAĞ
|282.650
|1,54
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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