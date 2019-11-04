Son Dakika Haberleri: Borsada şehir endekslerinin değişimi
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Borsada şehir endekslerinin değişimi

6 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 193.945 -4,88 BIST ANKARA 124.758 1,99 BIST ANTALYA 53.888 0,16 BIST BALIKESİR 80.020 -0,50 BIST BURSA 162.

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Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 193.945 -4,88
BIST ANKARA 124.758 1,99
BIST ANTALYA 53.888 0,16
BIST BALIKESİR 80.020 -0,50
BIST BURSA 162.036 3,15
BIST DENIZLI 103.390 2,85
BIST ISTANBUL 100.607 1,27
BIST IZMIR 163.954 1,42
BIST KAYSERI 413.505 0,35
BIST KOCAELI 236.677 1,82
BIST KONYA 79.555 0,40
BIST TEKIRDAĞ 282.650 1,54
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 08:16 Kaynak: AA
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