Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 189.994 -2,04 BIST ANKARA 124.948 0,15 BIST ANTALYA 53.230 -1,22 BIST BALIKESİR 79.742 -0,35 BIST BURSA 164.947 1,80 BIST DENIZLI 103.780 0,38 BIST ISTANBUL 101.347 0,74 BIST IZMIR 163.163 -0,48 BIST KAYSERI 417.299 0,92 BIST KOCAELI 234.893 -0,75 BIST KONYA 86.634 8,90 BIST TEKIRDAĞ 277.880 -1,69

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)