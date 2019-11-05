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Borsada şehir endekslerinin değişimi

6 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 189.994 -2,04 BIST ANKARA 124.948 0,15 BIST ANTALYA 53.230 -1,22 BIST BALIKESİR 79.742 -0,35 BIST BURSA 164.

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Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 189.994 -2,04
BIST ANKARA 124.948 0,15
BIST ANTALYA 53.230 -1,22
BIST BALIKESİR 79.742 -0,35
BIST BURSA 164.947 1,80
BIST DENIZLI 103.780 0,38
BIST ISTANBUL 101.347 0,74
BIST IZMIR 163.163 -0,48
BIST KAYSERI 417.299 0,92
BIST KOCAELI 234.893 -0,75
BIST KONYA 86.634 8,90
BIST TEKIRDAĞ 277.880 -1,69
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 06:36 Kaynak: AA
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