Son Dakika Haberleri: Borsada şehir endekslerinin değişimi
Son Dakika Ekonomi Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsada şehir endekslerinin değişimi

6 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 189.071 -0,49 BIST ANKARA 125.670 0,58 BIST ANTALYA 53.580 0,66 BIST BALIKESİR 81.056 1,65 BIST BURSA 166.

Borsada şehir endekslerinin değişimi, System.String[]

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 189.071 -0,49
BIST ANKARA 125.670 0,58
BIST ANTALYA 53.580 0,66
BIST BALIKESİR 81.056 1,65
BIST BURSA 166.385 0,87
BIST DENIZLI 103.752 -0,03
BIST ISTANBUL 102.215 0,86
BIST IZMIR 163.919 0,46
BIST KAYSERI 425.200 1,89
BIST KOCAELI 236.491 0,68
BIST KONYA 88.365 2,00
BIST TEKIRDAĞ 279.688 0,65

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 06:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İran, nükleer anlaşmaya uymama kararında 4. aşamaya geçiyor: 1044 santrifüje uranyum gazı enjekte edilecek
Oyuncu Melis İşiten "Cinsel organınızı görmek istemiyorum" diyerek sosyal medya hesabından isyan etti Ekonomi kötü diye yazar kasa fırlatan adam, yıllar sonra itiraf etti: Ecevit'i özledim Çanakkale'de bir baba 13 yaşındaki kızıyla ilişkisi olan arkadaşını av tüfeğiyle öldürdü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2019 00:45:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borsada şehir endekslerinin değişimi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]