Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 189.071 -0,49 BIST ANKARA 125.670 0,58 BIST ANTALYA 53.580 0,66 BIST BALIKESİR 81.056 1,65 BIST BURSA 166.385 0,87 BIST DENIZLI 103.752 -0,03 BIST ISTANBUL 102.215 0,86 BIST IZMIR 163.919 0,46 BIST KAYSERI 425.200 1,89 BIST KOCAELI 236.491 0,68 BIST KONYA 88.365 2,00 BIST TEKIRDAĞ 279.688 0,65

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)