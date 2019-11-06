Borsada şehir endekslerinin değişimi
6 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 189.071 -0,49 BIST ANKARA 125.670 0,58 BIST ANTALYA 53.580 0,66 BIST BALIKESİR 81.056 1,65 BIST BURSA 166.
Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 06:40 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|189.071
|-0,49
|BIST ANKARA
|125.670
|0,58
|BIST ANTALYA
|53.580
|0,66
|BIST BALIKESİR
|81.056
|1,65
|BIST BURSA
|166.385
|0,87
|BIST DENIZLI
|103.752
|-0,03
|BIST ISTANBUL
|102.215
|0,86
|BIST IZMIR
|163.919
|0,46
|BIST KAYSERI
|425.200
|1,89
|BIST KOCAELI
|236.491
|0,68
|BIST KONYA
|88.365
|2,00
|BIST TEKIRDAĞ
|279.688
|0,65
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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