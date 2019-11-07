Borsada şehir endekslerinin değişimi
6 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 191.626 1,35 BIST ANKARA 127.994 1,85 BIST ANTALYA 53.934 0,66 BIST BALIKESİR 81.732 0,83 BIST BURSA 168.
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 06:38 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|191.626
|1,35
|BIST ANKARA
|127.994
|1,85
|BIST ANTALYA
|53.934
|0,66
|BIST BALIKESİR
|81.732
|0,83
|BIST BURSA
|168.019
|0,98
|BIST DENIZLI
|104.457
|0,68
|BIST ISTANBUL
|104.467
|2,20
|BIST IZMIR
|167.973
|2,47
|BIST KAYSERI
|419.025
|-1,45
|BIST KOCAELI
|240.680
|1,77
|BIST KONYA
|88.284
|-0,09
|BIST TEKIRDAĞ
|284.577
|1,75
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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