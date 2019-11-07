Son Dakika Haberleri: Borsada şehir endekslerinin değişimi
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Borsada şehir endekslerinin değişimi

6 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 191.626 1,35 BIST ANKARA 127.994 1,85 BIST ANTALYA 53.934 0,66 BIST BALIKESİR 81.732 0,83 BIST BURSA 168.

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Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 191.626 1,35
BIST ANKARA 127.994 1,85
BIST ANTALYA 53.934 0,66
BIST BALIKESİR 81.732 0,83
BIST BURSA 168.019 0,98
BIST DENIZLI 104.457 0,68
BIST ISTANBUL 104.467 2,20
BIST IZMIR 167.973 2,47
BIST KAYSERI 419.025 -1,45
BIST KOCAELI 240.680 1,77
BIST KONYA 88.284 -0,09
BIST TEKIRDAĞ 284.577 1,75

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 06:38 Kaynak: AA
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