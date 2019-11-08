Borsada şehir endekslerinin değişimi
7 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 192.065 0,23 BIST ANKARA 128.303 0,24 BIST ANTALYA 54.913 1,82 BIST BALIKESİR 81.302 -0,53 BIST BURSA 166.
Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 06:48 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|192.065
|0,23
|BIST ANKARA
|128.303
|0,24
|BIST ANTALYA
|54.913
|1,82
|BIST BALIKESİR
|81.302
|-0,53
|BIST BURSA
|166.446
|-0,94
|BIST DENIZLI
|103.479
|-0,94
|BIST ISTANBUL
|104.341
|-0,12
|BIST IZMIR
|169.111
|0,68
|BIST KAYSERI
|419.125
|0,02
|BIST KOCAELI
|237.096
|-1,49
|BIST KONYA
|87.115
|-1,32
|BIST TEKIRDAĞ
|284.406
|-0,06
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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