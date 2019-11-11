Borsada şehir endekslerinin değişimi
7 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 192.839 0,40 BIST ANKARA 128.941 0,50 BIST ANTALYA 54.738 -0,32 BIST BALIKESİR 82.059 0,93 BIST BURSA 166.
Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 06:36 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|192.839
|0,40
|BIST ANKARA
|128.941
|0,50
|BIST ANTALYA
|54.738
|-0,32
|BIST BALIKESİR
|82.059
|0,93
|BIST BURSA
|166.847
|0,24
|BIST DENIZLI
|100.000
|-3,36
|BIST ISTANBUL
|105.149
|0,77
|BIST IZMIR
|169.457
|0,20
|BIST KAYSERI
|420.463
|0,32
|BIST KOCAELI
|235.919
|-0,50
|BIST KONYA
|88.325
|1,39
|BIST TEKIRDAĞ
|295.908
|4,04
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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