Son Dakika Haberleri: Borsada şehir endekslerinin değişimi
Son Dakika Ekonomi Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsada şehir endekslerinin değişimi

7 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 192.839 0,40 BIST ANKARA 128.941 0,50 BIST ANTALYA 54.738 -0,32 BIST BALIKESİR 82.059 0,93 BIST BURSA 166.

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Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 192.839 0,40
BIST ANKARA 128.941 0,50
BIST ANTALYA 54.738 -0,32
BIST BALIKESİR 82.059 0,93
BIST BURSA 166.847 0,24
BIST DENIZLI 100.000 -3,36
BIST ISTANBUL 105.149 0,77
BIST IZMIR 169.457 0,20
BIST KAYSERI 420.463 0,32
BIST KOCAELI 235.919 -0,50
BIST KONYA 88.325 1,39
BIST TEKIRDAĞ 295.908 4,04

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 06:36 Kaynak: AA
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