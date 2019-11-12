Son Dakika Haberleri: Borsada şehir endekslerinin değişimi
Son Dakika Ekonomi Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi

Borsada şehir endekslerinin değişimi

7 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 194.737 0,98 BIST ANKARA 131.012 1,61 BIST ANTALYA 54.587 -0,27 BIST BALIKESİR 85.280 3,93 BIST BURSA 166.

Borsada şehir endekslerinin değişimi, System.String[]

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 194.737 0,98
BIST ANKARA 131.012 1,61
BIST ANTALYA 54.587 -0,27
BIST BALIKESİR 85.280 3,93
BIST BURSA 166.725 -0,07
BIST DENIZLI 101.230 1,23
BIST ISTANBUL 106.003 0,81
BIST IZMIR 172.138 1,58
BIST KAYSERI 417.041 -0,81
BIST KOCAELI 234.990 -0,39
BIST KONYA 88.978 0,74
BIST TEKIRDAĞ 296.900 0,34

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 06:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



BDDK'nın bazı yetkilerini Merkez Bankası'na devreden kanun teklifi TBMM'de kabul edilerek yasalaştı
"Nusr-Et'in sahipleri hisse satışı için görüşmeler yapıyor" iddiası İmamoğlu başkan olunca AK Partililer Fatih Terim Stadı'nın Bakanlığa devri için harekete geçti Çukur'da Yavuz Çoban rolünü oynayan Salih Kalyon, diziye veda etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2019 02:32:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borsada şehir endekslerinin değişimi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]