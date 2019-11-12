Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 194.737 0,98 BIST ANKARA 131.012 1,61 BIST ANTALYA 54.587 -0,27 BIST BALIKESİR 85.280 3,93 BIST BURSA 166.725 -0,07 BIST DENIZLI 101.230 1,23 BIST ISTANBUL 106.003 0,81 BIST IZMIR 172.138 1,58 BIST KAYSERI 417.041 -0,81 BIST KOCAELI 234.990 -0,39 BIST KONYA 88.978 0,74 BIST TEKIRDAĞ 296.900 0,34

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)