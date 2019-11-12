Borsada şehir endekslerinin değişimi
7 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 194.737 0,98 BIST ANKARA 131.012 1,61 BIST ANTALYA 54.587 -0,27 BIST BALIKESİR 85.280 3,93 BIST BURSA 166.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 06:42 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|194.737
|0,98
|BIST ANKARA
|131.012
|1,61
|BIST ANTALYA
|54.587
|-0,27
|BIST BALIKESİR
|85.280
|3,93
|BIST BURSA
|166.725
|-0,07
|BIST DENIZLI
|101.230
|1,23
|BIST ISTANBUL
|106.003
|0,81
|BIST IZMIR
|172.138
|1,58
|BIST KAYSERI
|417.041
|-0,81
|BIST KOCAELI
|234.990
|-0,39
|BIST KONYA
|88.978
|0,74
|BIST TEKIRDAĞ
|296.900
|0,34
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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