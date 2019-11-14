Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 194.700 -0,01 BIST ANKARA 132.418 -0,44 BIST ANTALYA 55.459 -1,12 BIST BALIKESİR 85.882 -1,42 BIST BURSA 167.595 -0,18 BIST DENIZLI 100.677 -0,06 BIST ISTANBUL 106.405 -0,21 BIST IZMIR 172.378 -0,98 BIST KAYSERI 421.328 0,12 BIST KOCAELI 232.340 -1,31 BIST KONYA 91.230 -0,84 BIST TEKIRDAĞ 295.600 -1,05

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)