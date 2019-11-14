Son Dakika Haberleri: Borsada şehir endekslerinin değişimi
Son Dakika Ekonomi Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi

Borsada şehir endekslerinin değişimi

7 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 194.700 -0,01 BIST ANKARA 132.418 -0,44 BIST ANTALYA 55.459 -1,12 BIST BALIKESİR 85.882 -1,42 BIST BURSA 167.

Borsada şehir endekslerinin değişimi, System.String[]

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 194.700 -0,01
BIST ANKARA 132.418 -0,44
BIST ANTALYA 55.459 -1,12
BIST BALIKESİR 85.882 -1,42
BIST BURSA 167.595 -0,18
BIST DENIZLI 100.677 -0,06
BIST ISTANBUL 106.405 -0,21
BIST IZMIR 172.378 -0,98
BIST KAYSERI 421.328 0,12
BIST KOCAELI 232.340 -1,31
BIST KONYA 91.230 -0,84
BIST TEKIRDAĞ 295.600 -1,05

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 06:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Konaklama vergisinde değişikliğe gidildi! Vergi oranı yüzde 2'ye çekildi
Yargıtay'dan emsal karar: İşyerinde birbirine sarılmak işten atılma nedeni sayıldı 5 kız öğrenciye tacizle suçlanan öğretmen tutuklandı Cinsel saldırıdan suçlanan genci, gizlice çektiği cinsel ilişki videosu kurtardı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2019 01:54:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borsada şehir endekslerinin değişimi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]