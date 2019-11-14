Borsada şehir endekslerinin değişimi
7 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 194.700 -0,01 BIST ANKARA 132.418 -0,44 BIST ANTALYA 55.459 -1,12 BIST BALIKESİR 85.882 -1,42 BIST BURSA 167.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 06:50 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|194.700
|-0,01
|BIST ANKARA
|132.418
|-0,44
|BIST ANTALYA
|55.459
|-1,12
|BIST BALIKESİR
|85.882
|-1,42
|BIST BURSA
|167.595
|-0,18
|BIST DENIZLI
|100.677
|-0,06
|BIST ISTANBUL
|106.405
|-0,21
|BIST IZMIR
|172.378
|-0,98
|BIST KAYSERI
|421.328
|0,12
|BIST KOCAELI
|232.340
|-1,31
|BIST KONYA
|91.230
|-0,84
|BIST TEKIRDAĞ
|295.600
|-1,05
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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