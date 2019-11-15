Borsada şehir endekslerinin değişimi
6 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 197.424 1,40 BIST ANKARA 133.637 0,92 BIST ANTALYA 56.914 2,62 BIST BALIKESİR 86.974 1,27 BIST BURSA 170.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 07:10 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|197.424
|1,40
|BIST ANKARA
|133.637
|0,92
|BIST ANTALYA
|56.914
|2,62
|BIST BALIKESİR
|86.974
|1,27
|BIST BURSA
|170.951
|2,00
|BIST DENIZLI
|103.963
|3,26
|BIST ISTANBUL
|108.033
|1,53
|BIST IZMIR
|175.878
|2,03
|BIST KAYSERI
|425.939
|1,09
|BIST KOCAELI
|233.139
|0,34
|BIST KONYA
|92.301
|1,17
|BIST TEKIRDAĞ
|304.982
|3,17
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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