Borsada şehir endekslerinin değişimi
6 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 198.896 0,75 BIST ANKARA 135.103 1,10 BIST ANTALYA 58.791 3,30 BIST BALIKESİR 88.587 1,85 BIST BURSA 174.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 06:34 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|198.896
|0,75
|BIST ANKARA
|135.103
|1,10
|BIST ANTALYA
|58.791
|3,30
|BIST BALIKESİR
|88.587
|1,85
|BIST BURSA
|174.627
|2,15
|BIST DENIZLI
|106.446
|2,39
|BIST ISTANBUL
|109.984
|1,81
|BIST IZMIR
|178.205
|1,32
|BIST KAYSERI
|432.984
|1,65
|BIST KOCAELI
|234.652
|0,65
|BIST KONYA
|93.842
|1,67
|BIST TEKIRDAĞ
|314.259
|3,04
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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