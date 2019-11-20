Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:





Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 195.741 -1,53 BIST ANKARA 136.316 0,51 BIST ANTALYA 61.550 1,29 BIST BALIKESİR 88.165 -1,07 BIST BURSA 173.386 -0,87 BIST DENIZLI 108.376 1,10 BIST ISTANBUL 109.882 -0,61 BIST IZMIR 179.007 0,40 BIST KAYSERI 437.593 0,02 BIST KOCAELI 236.071 -0,93 BIST KONYA 91.783 -0,60 BIST TEKIRDAĞ 316.815 0,11

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)