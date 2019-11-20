Son Dakika Haberleri: Borsada şehir endekslerinin değişimi
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Borsada şehir endekslerinin değişimi

6 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 195.741 -1,53 BIST ANKARA 136.316 0,51 BIST ANTALYA 61.550 1,29 BIST BALIKESİR 88.165 -1,07 BIST BURSA 173.

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Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:


Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 195.741 -1,53
BIST ANKARA 136.316 0,51
BIST ANTALYA 61.550 1,29
BIST BALIKESİR 88.165 -1,07
BIST BURSA 173.386 -0,87
BIST DENIZLI 108.376 1,10
BIST ISTANBUL 109.882 -0,61
BIST IZMIR 179.007 0,40
BIST KAYSERI 437.593 0,02
BIST KOCAELI 236.071 -0,93
BIST KONYA 91.783 -0,60
BIST TEKIRDAĞ 316.815 0,11
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 06:42 Kaynak: AA
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