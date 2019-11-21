Son Dakika Haberleri: Borsada şehir endekslerinin değişimi
Son Dakika Ekonomi Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi

Borsada şehir endekslerinin değişimi

6 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 196.712 0,50 BIST ANKARA 136.296 -0,01 BIST ANTALYA 61.495 -0,09 BIST BALIKESİR 87.850 -0,36 BIST BURSA 173.

Borsada şehir endekslerinin değişimi, System.String[]

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 196.712 0,50
BIST ANKARA 136.296 -0,01
BIST ANTALYA 61.495 -0,09
BIST BALIKESİR 87.850 -0,36
BIST BURSA 173.724 0,19
BIST DENIZLI 108.645 0,25
BIST ISTANBUL 109.852 -0,03
BIST IZMIR 177.998 -0,56
BIST KAYSERI 440.230 0,60
BIST KOCAELI 235.463 -0,26
BIST KONYA 91.978 0,21
BIST TEKIRDAĞ 318.194 0,44
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 06:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meclis'ten geçti! Futbolculardan alınan vergi yüzde 20'ye yükseltildi
İYİ Partili Yokuş: TBMM kantininde hileli ilan edilen sahte bal satılıyor beIN Sports, Süper Lig maçlarını Amerika'da ücretsiz yayınlayacak Yaşar Büyükanıt, ölmeden önce verdiği son röportajda FETÖ'cü savcıyı affetmedi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2019 00:50:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borsada şehir endekslerinin değişimi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]