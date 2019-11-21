Borsada şehir endekslerinin değişimi
6 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 196.712 0,50 BIST ANKARA 136.296 -0,01 BIST ANTALYA 61.495 -0,09 BIST BALIKESİR 87.850 -0,36 BIST BURSA 173.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 06:36 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|196.712
|0,50
|BIST ANKARA
|136.296
|-0,01
|BIST ANTALYA
|61.495
|-0,09
|BIST BALIKESİR
|87.850
|-0,36
|BIST BURSA
|173.724
|0,19
|BIST DENIZLI
|108.645
|0,25
|BIST ISTANBUL
|109.852
|-0,03
|BIST IZMIR
|177.998
|-0,56
|BIST KAYSERI
|440.230
|0,60
|BIST KOCAELI
|235.463
|-0,26
|BIST KONYA
|91.978
|0,21
|BIST TEKIRDAĞ
|318.194
|0,44
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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