Borsada şehir endekslerinin değişimi
6 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 195.314 -0,71 BIST ANKARA 135.777 -0,38 BIST ANTALYA 62.228 1,19 BIST BALIKESİR 86.824 -1,17 BIST BURSA 175.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 07:20 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|195.314
|-0,71
|BIST ANKARA
|135.777
|-0,38
|BIST ANTALYA
|62.228
|1,19
|BIST BALIKESİR
|86.824
|-1,17
|BIST BURSA
|175.087
|0,78
|BIST DENIZLI
|108.384
|-0,24
|BIST ISTANBUL
|109.529
|-0,29
|BIST IZMIR
|177.402
|-0,34
|BIST KAYSERI
|446.176
|1,35
|BIST KOCAELI
|236.315
|0,36
|BIST KONYA
|92.261
|0,31
|BIST TEKIRDAĞ
|319.353
|0,36
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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