Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:





Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 195.314 -0,71 BIST ANKARA 135.777 -0,38 BIST ANTALYA 62.228 1,19 BIST BALIKESİR 86.824 -1,17 BIST BURSA 175.087 0,78 BIST DENIZLI 108.384 -0,24 BIST ISTANBUL 109.529 -0,29 BIST IZMIR 177.402 -0,34 BIST KAYSERI 446.176 1,35 BIST KOCAELI 236.315 0,36 BIST KONYA 92.261 0,31 BIST TEKIRDAĞ 319.353 0,36

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)