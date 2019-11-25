Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 194.931 -0,20 BIST ANKARA 133.107 -1,97 BIST ANTALYA 60.558 -2,68 BIST BALIKESİR 85.192 -1,88 BIST BURSA 175.297 0,12 BIST DENIZLI 107.269 -1,03 BIST ISTANBUL 108.394 -1,04 BIST IZMIR 176.719 -0,39 BIST KAYSERI 438.994 -1,61 BIST KOCAELI 231.966 -1,84 BIST KONYA 90.469 -1,94 BIST TEKIRDAĞ 315.187 -1,30

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)