Son Dakika Haberleri: Borsada şehir endekslerinin değişimi
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Borsada şehir endekslerinin değişimi

6 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 194.931 -0,20 BIST ANKARA 133.107 -1,97 BIST ANTALYA 60.558 -2,68 BIST BALIKESİR 85.192 -1,88 BIST BURSA 175.

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Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 194.931 -0,20
BIST ANKARA 133.107 -1,97
BIST ANTALYA 60.558 -2,68
BIST BALIKESİR 85.192 -1,88
BIST BURSA 175.297 0,12
BIST DENIZLI 107.269 -1,03
BIST ISTANBUL 108.394 -1,04
BIST IZMIR 176.719 -0,39
BIST KAYSERI 438.994 -1,61
BIST KOCAELI 231.966 -1,84
BIST KONYA 90.469 -1,94
BIST TEKIRDAĞ 315.187 -1,30
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 06:38 Kaynak: AA
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