Borsada şehir endekslerinin değişimi
6 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 194.931 -0,20 BIST ANKARA 133.107 -1,97 BIST ANTALYA 60.558 -2,68 BIST BALIKESİR 85.192 -1,88 BIST BURSA 175.
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 06:38 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|194.931
|-0,20
|BIST ANKARA
|133.107
|-1,97
|BIST ANTALYA
|60.558
|-2,68
|BIST BALIKESİR
|85.192
|-1,88
|BIST BURSA
|175.297
|0,12
|BIST DENIZLI
|107.269
|-1,03
|BIST ISTANBUL
|108.394
|-1,04
|BIST IZMIR
|176.719
|-0,39
|BIST KAYSERI
|438.994
|-1,61
|BIST KOCAELI
|231.966
|-1,84
|BIST KONYA
|90.469
|-1,94
|BIST TEKIRDAĞ
|315.187
|-1,30
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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