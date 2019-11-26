Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 197.909 1,53 BIST ANKARA 132.704 -0,30 BIST ANTALYA 61.638 1,78 BIST BALIKESİR 86.044 1,00 BIST BURSA 175.656 0,20 BIST DENIZLI 108.686 1,32 BIST ISTANBUL 109.236 0,78 BIST IZMIR 175.840 -0,50 BIST KAYSERI 442.291 0,75 BIST KOCAELI 230.751 -0,52 BIST KONYA 89.369 -1,22 BIST TEKIRDAĞ 323.218 2,55

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)