Son Dakika Haberleri: Borsada şehir endekslerinin değişimi
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Borsada şehir endekslerinin değişimi

6 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 197.909 1,53 BIST ANKARA 132.704 -0,30 BIST ANTALYA 61.638 1,78 BIST BALIKESİR 86.044 1,00 BIST BURSA 175.

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Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 197.909 1,53
BIST ANKARA 132.704 -0,30
BIST ANTALYA 61.638 1,78
BIST BALIKESİR 86.044 1,00
BIST BURSA 175.656 0,20
BIST DENIZLI 108.686 1,32
BIST ISTANBUL 109.236 0,78
BIST IZMIR 175.840 -0,50
BIST KAYSERI 442.291 0,75
BIST KOCAELI 230.751 -0,52
BIST KONYA 89.369 -1,22
BIST TEKIRDAĞ 323.218 2,55
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 07:10 Kaynak: AA
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