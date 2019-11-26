Borsada şehir endekslerinin değişimi
6 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 197.909 1,53 BIST ANKARA 132.704 -0,30 BIST ANTALYA 61.638 1,78 BIST BALIKESİR 86.044 1,00 BIST BURSA 175.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 07:10 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|197.909
|1,53
|BIST ANKARA
|132.704
|-0,30
|BIST ANTALYA
|61.638
|1,78
|BIST BALIKESİR
|86.044
|1,00
|BIST BURSA
|175.656
|0,20
|BIST DENIZLI
|108.686
|1,32
|BIST ISTANBUL
|109.236
|0,78
|BIST IZMIR
|175.840
|-0,50
|BIST KAYSERI
|442.291
|0,75
|BIST KOCAELI
|230.751
|-0,52
|BIST KONYA
|89.369
|-1,22
|BIST TEKIRDAĞ
|323.218
|2,55
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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