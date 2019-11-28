Son Dakika Haberleri: Borsada şehir endekslerinin değişimi
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Borsada şehir endekslerinin değişimi

7 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 200.713 1,32 BIST ANKARA 134.245 1,38 BIST ANTALYA 66.095 5,72 BIST BALIKESİR 87.190 0,84 BIST BURSA 177.

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Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:


Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 200.713 1,32
BIST ANKARA 134.245 1,38
BIST ANTALYA 66.095 5,72
BIST BALIKESİR 87.190 0,84
BIST BURSA 177.625 1,90
BIST DENIZLI 109.754 1,25
BIST ISTANBUL 110.760 1,38
BIST IZMIR 177.548 1,17
BIST KAYSERI 450.423 1,34
BIST KOCAELI 233.153 0,53
BIST KONYA 88.461 1,16
BIST TEKIRDAĞ 331.327 4,57
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 07:12 Kaynak: AA
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