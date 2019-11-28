Borsada şehir endekslerinin değişimi
7 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 200.713 1,32 BIST ANKARA 134.245 1,38 BIST ANTALYA 66.095 5,72 BIST BALIKESİR 87.190 0,84 BIST BURSA 177.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 07:12 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|200.713
|1,32
|BIST ANKARA
|134.245
|1,38
|BIST ANTALYA
|66.095
|5,72
|BIST BALIKESİR
|87.190
|0,84
|BIST BURSA
|177.625
|1,90
|BIST DENIZLI
|109.754
|1,25
|BIST ISTANBUL
|110.760
|1,38
|BIST IZMIR
|177.548
|1,17
|BIST KAYSERI
|450.423
|1,34
|BIST KOCAELI
|233.153
|0,53
|BIST KONYA
|88.461
|1,16
|BIST TEKIRDAĞ
|331.327
|4,57
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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