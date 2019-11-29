Son Dakika Haberleri: Borsada şehir endekslerinin değişimi
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Borsada şehir endekslerinin değişimi

6 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 200.246 -0,23 BIST ANKARA 132.958 -0,96 BIST ANTALYA 65.340 -1,14 BIST BALIKESİR 88.453 1,45 BIST BURSA 178.

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Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 200.246 -0,23
BIST ANKARA 132.958 -0,96
BIST ANTALYA 65.340 -1,14
BIST BALIKESİR 88.453 1,45
BIST BURSA 178.359 0,41
BIST DENIZLI 110.148 0,36
BIST ISTANBUL 110.474 -0,26
BIST IZMIR 177.301 -0,14
BIST KAYSERI 457.275 1,52
BIST KOCAELI 234.956 0,77
BIST KONYA 88.119 -0,39
BIST TEKIRDAĞ 334.723 1,03
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 06:50 Kaynak: AA
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