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Borsada şehir endekslerinin değişimi

6 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 203.152 -1,01 BIST ANKARA 135.071 0,04 BIST ANTALYA 69.358 1,85 BIST BALIKESİR 90.631 -0,16 BIST BURSA 180.

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Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 203.152 -1,01
BIST ANKARA 135.071 0,04
BIST ANTALYA 69.358 1,85
BIST BALIKESİR 90.631 -0,16
BIST BURSA 180.967 -0,20
BIST DENIZLI 110.278 -0,65
BIST ISTANBUL 111.276 -0,66
BIST IZMIR 181.378 0,04
BIST KAYSERI 477.440 1,35
BIST KOCAELI 232.040 -1,36
BIST KONYA 90.464 -0,10
BIST TEKIRDAĞ 366.584 5,44
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 06:52 Kaynak: AA
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