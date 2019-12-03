Borsada şehir endekslerinin değişimi
6 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 203.152 -1,01 BIST ANKARA 135.071 0,04 BIST ANTALYA 69.358 1,85 BIST BALIKESİR 90.631 -0,16 BIST BURSA 180.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 06:52 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|203.152
|-1,01
|BIST ANKARA
|135.071
|0,04
|BIST ANTALYA
|69.358
|1,85
|BIST BALIKESİR
|90.631
|-0,16
|BIST BURSA
|180.967
|-0,20
|BIST DENIZLI
|110.278
|-0,65
|BIST ISTANBUL
|111.276
|-0,66
|BIST IZMIR
|181.378
|0,04
|BIST KAYSERI
|477.440
|1,35
|BIST KOCAELI
|232.040
|-1,36
|BIST KONYA
|90.464
|-0,10
|BIST TEKIRDAĞ
|366.584
|5,44
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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