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Borsada şehir endekslerinin değişimi

6 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 222.831 2,48 BIST ANKARA 138.768 -0,63 BIST ANTALYA 77.700 1,48 BIST BALIKESİR 91.608 -1,59 BIST BURSA 187.

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Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:


Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 222.831 2,48
BIST ANKARA 138.768 -0,63
BIST ANTALYA 77.700 1,48
BIST BALIKESİR 91.608 -1,59
BIST BURSA 187.258 -0,43
BIST DENIZLI 120.563 2,39
BIST ISTANBUL 113.310 0,26
BIST IZMIR 181.571 -1,13
BIST KAYSERI 490.419 1,10
BIST KOCAELI 236.445 0,22
BIST KONYA 92.891 -0,48
BIST TEKIRDAĞ 376.980 0,87
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 06:52 Kaynak: AA
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