Son Dakika Haberleri: Borsada şehir endekslerinin değişimi
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Borsada şehir endekslerinin değişimi

6 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 229.453 2,97 BIST ANKARA 138.149 -0,45 BIST ANTALYA 79.930 2,87 BIST BALIKESİR 92.381 0,84 BIST BURSA 187.

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Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:


Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 229.453 2,97
BIST ANKARA 138.149 -0,45
BIST ANTALYA 79.930 2,87
BIST BALIKESİR 92.381 0,84
BIST BURSA 187.693 0,23
BIST DENIZLI 120.927 0,30
BIST ISTANBUL 113.091 -0,19
BIST IZMIR 182.181 0,34
BIST KAYSERI 493.061 0,54
BIST KOCAELI 237.076 0,27
BIST KONYA 95.061 2,34
BIST TEKIRDAĞ 376.001 -0,26
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 07:00 Kaynak: AA
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