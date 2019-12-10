Son Dakika Haberleri: Borsada şehir endekslerinin değişimi
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Borsada şehir endekslerinin değişimi

6 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 225.580 -1,69 BIST ANKARA 137.888 -0,19 BIST ANTALYA 80.717 0,98 BIST BALIKESİR 91.551 -0,90 BIST BURSA 188.

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Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:


Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 225.580 -1,69
BIST ANKARA 137.888 -0,19
BIST ANTALYA 80.717 0,98
BIST BALIKESİR 91.551 -0,90
BIST BURSA 188.104 0,22
BIST DENIZLI 123.507 2,13
BIST ISTANBUL 111.701 -1,23
BIST IZMIR 181.067 -0,61
BIST KAYSERI 470.145 -4,65
BIST KOCAELI 235.148 -0,81
BIST KONYA 92.885 -2,29
BIST TEKIRDAĞ 371.992 -1,07
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 06:40 Kaynak: AA
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