Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika
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Borsada şehir endekslerinin değişimi

6 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 227.391 0,80 BIST ANKARA 136.365 -1,10 BIST ANTALYA 83.080 2,93 BIST BALIKESİR 91.701 0,16 BIST BURSA 187.

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Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 227.391 0,80
BIST ANKARA 136.365 -1,10
BIST ANTALYA 83.080 2,93
BIST BALIKESİR 91.701 0,16
BIST BURSA 187.916 -0,10
BIST DENIZLI 123.363 -0,12
BIST ISTANBUL 112.199 0,45
BIST IZMIR 183.304 1,24
BIST KAYSERI 453.365 -3,57
BIST KOCAELI 233.346 -0,77
BIST KONYA 92.953 0,07
BIST TEKIRDAĞ 370.152 -0,49
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 06:38 Kaynak: AA
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