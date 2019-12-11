Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 227.391 0,80 BIST ANKARA 136.365 -1,10 BIST ANTALYA 83.080 2,93 BIST BALIKESİR 91.701 0,16 BIST BURSA 187.916 -0,10 BIST DENIZLI 123.363 -0,12 BIST ISTANBUL 112.199 0,45 BIST IZMIR 183.304 1,24 BIST KAYSERI 453.365 -3,57 BIST KOCAELI 233.346 -0,77 BIST KONYA 92.953 0,07 BIST TEKIRDAĞ 370.152 -0,49

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)