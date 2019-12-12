Borsada şehir endekslerinin değişimi
6 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 230.416 1,33 BIST ANKARA 138.897 1,86 BIST ANTALYA 81.788 -1,55 BIST BALIKESİR 93.275 1,72 BIST BURSA 190.
Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 06:34 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|230.416
|1,33
|BIST ANKARA
|138.897
|1,86
|BIST ANTALYA
|81.788
|-1,55
|BIST BALIKESİR
|93.275
|1,72
|BIST BURSA
|190.029
|1,12
|BIST DENIZLI
|123.749
|0,31
|BIST ISTANBUL
|114.150
|1,74
|BIST IZMIR
|184.627
|0,72
|BIST KAYSERI
|449.618
|-0,83
|BIST KOCAELI
|235.720
|1,02
|BIST KONYA
|93.234
|0,30
|BIST TEKIRDAĞ
|380.254
|2,73
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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