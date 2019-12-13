Borsada şehir endekslerinin değişimi
6 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 228.063 -1,02 BIST ANKARA 138.400 -0,36 BIST ANTALYA 79.771 -2,47 BIST BALIKESİR 91.871 -1,50 BIST BURSA 188.
Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 06:44 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|228.063
|-1,02
|BIST ANKARA
|138.400
|-0,36
|BIST ANTALYA
|79.771
|-2,47
|BIST BALIKESİR
|91.871
|-1,50
|BIST BURSA
|188.293
|-0,91
|BIST DENIZLI
|127.982
|3,42
|BIST ISTANBUL
|113.751
|-0,35
|BIST IZMIR
|183.195
|-0,78
|BIST KAYSERI
|440.848
|-1,95
|BIST KOCAELI
|236.598
|0,37
|BIST KONYA
|92.595
|-0,68
|BIST TEKIRDAĞ
|377.561
|-0,71
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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