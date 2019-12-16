Borsada şehir endekslerinin değişimi
6 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 238.309 4,49 BIST ANKARA 139.489 0,79 BIST ANTALYA 79.983 0,27 BIST BALIKESİR 91.497 -0,41 BIST BURSA 190.
Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 06:44 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|238.309
|4,49
|BIST ANKARA
|139.489
|0,79
|BIST ANTALYA
|79.983
|0,27
|BIST BALIKESİR
|91.497
|-0,41
|BIST BURSA
|190.727
|1,29
|BIST DENIZLI
|129.588
|1,26
|BIST ISTANBUL
|114.538
|0,69
|BIST IZMIR
|184.023
|0,45
|BIST KAYSERI
|440.037
|-0,18
|BIST KOCAELI
|238.764
|0,92
|BIST KONYA
|92.032
|-0,61
|BIST TEKIRDAĞ
|373.729
|-1,02
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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