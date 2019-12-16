Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika
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Borsada şehir endekslerinin değişimi

6 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 238.309 4,49 BIST ANKARA 139.489 0,79 BIST ANTALYA 79.983 0,27 BIST BALIKESİR 91.497 -0,41 BIST BURSA 190.

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Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 238.309 4,49
BIST ANKARA 139.489 0,79
BIST ANTALYA 79.983 0,27
BIST BALIKESİR 91.497 -0,41
BIST BURSA 190.727 1,29
BIST DENIZLI 129.588 1,26
BIST ISTANBUL 114.538 0,69
BIST IZMIR 184.023 0,45
BIST KAYSERI 440.037 -0,18
BIST KOCAELI 238.764 0,92
BIST KONYA 92.032 -0,61
BIST TEKIRDAĞ 373.729 -1,02
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 06:44 Kaynak: AA
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