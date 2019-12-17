Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 235.114 -1,34 BIST ANKARA 138.460 -0,74 BIST ANTALYA 81.153 1,46 BIST BALIKESİR 92.004 0,55 BIST BURSA 193.104 1,25 BIST DENIZLI 132.535 2,27 BIST ISTANBUL 114.282 -0,22 BIST IZMIR 186.195 1,18 BIST KAYSERI 435.173 -1,11 BIST KOCAELI 240.624 0,78 BIST KONYA 92.008 -0,03 BIST TEKIRDAĞ 367.585 -1,64

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)