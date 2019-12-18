Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 235.594 0,20 BIST ANKARA 136.871 -1,15 BIST ANTALYA 80.604 -0,68 BIST BALIKESİR 91.147 -0,93 BIST BURSA 195.222 1,10 BIST DENIZLI 130.630 -1,44 BIST ISTANBUL 113.966 -0,28 BIST IZMIR 185.211 -0,53 BIST KAYSERI 436.806 0,38 BIST KOCAELI 238.140 -1,03 BIST KONYA 91.578 -0,47 BIST TEKIRDAĞ 358.039 -2,60

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)