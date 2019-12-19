Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 235.135 -0,19 BIST ANKARA 137.490 0,45 BIST ANTALYA 81.765 1,44 BIST BALIKESİR 94.803 4,01 BIST BURSA 196.366 0,59 BIST DENIZLI 130.080 -0,42 BIST ISTANBUL 114.058 0,08 BIST IZMIR 186.341 0,61 BIST KAYSERI 442.496 1,30 BIST KOCAELI 238.557 0,17 BIST KONYA 93.198 1,77 BIST TEKIRDAĞ 358.484 0,12

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)